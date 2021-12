«Wer wird Millionär?» - Kandidat scheitert bei 100-Euro-Frage – hättest du die Antwort gewusst?

Dabei hatte alles gut angefangen: Die Frage « Mit Silvester endet das Kalenderjahr am …? » konnte der 37-Jährige sofort richtig beantworten. In nur 4,22 Sekunden tippte Hansch die richtige Reihenfolge des Silvesterdatums 31.12. und durfte Jauch schon g leich g egenüber auf dem Ratestuhl sitzen.

Kandidat hat zwei versteckte Hinweise ignoriert

Bei der 100-Euro-Frage scheiterte er aber dann: « Wem begegnet man in der norddeutschen Region Dithmarschen zumindest buchstäblich auf jeden Fall? » Die Antworten lauteten: « A: drecksack, B: arsch, C: schweinehund oder D: wichser» . Dass alle vier Nomen klein geschrieben waren und dass in der Frage das Wort « buchstäblich » vorkam, brachte den Elektrotechniker nicht auf die Idee « arsch » zu sagen. Mit einem Lächeln meinte Hansch: « Da würde ich sagen, man wird auf jeden Fall viele Schweine und Hunde sehen. Deswegen würde ich Antwort C sagen. » Ein fataler Fehler.