Da konnte er noch lachen: Niklas Bayer-Eynck war am Montag Kandidat bei Günther Jauchs «Wer wird Millionär?».

Der Dortmunder darf am 5. Februar nochmals mitspielen, teilt RTL mit.

Das gabs in der mehr als 20-jährigen Geschichte der Kult-Show «Wer wird Millionär?» noch nie: Ein Kandidat, der auf dem Stuhl bei Moderator Günther Jauch (64) kläglich scheiterte, darf nochmals kommen. RTL gesteht einen Fehler ein. Die betreffende Frage sei nicht eindeutig gewesen, heisst es in einer Medienmitteilung des deutschen Privatsenders.

Studio-Helferin krebst zurück

Niklas hatte keine Ahnung. Und auch Jauch, der eine kleine Gesangseinlage einlegte, konnte die entscheidende Textstelle nicht eruieren. Drei der vier Joker hatte der Kandidat zudem bereits aufgebraucht – es blieb also bloss noch der Zusatz-Joker, bei dem Studio-Anwesende weiterhelfen dürfen.

Es gab zwei Lied-Fassungen

Nun aber krebste der Sender zurück. Denn offenbar gibt es zwei unterschiedliche Versionen des Liedes: In der Fassung von Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Ernst Richter aus dem Jahr 1842 war die Drossel der Bräutigam. In einer 200 Jahre älteren Ausgabe allerdings die Amsel.

«Aufgrund der Existenz dieser älteren Version hat RTL entschieden, dem unglücklich ausgeschiedenen Niklas Bayer-Eynck eine zweite Chance zu geben», heisst es in der entsprechenden Pressemitteilung vom Mittwoch. Auch der Kandidat selbst wird darin zitiert: Er freue sich riesig, lässt Niklas verlauten. «Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich noch einmal bei Günther Jauch von Anfang an spielen darf.» Sein zweiter Auftritt wird am 5. Februar ausgestrahlt.