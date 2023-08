Wahlen 2023: Kandidaten mit ausländischen Namen benachteiligt

Kandidierende mit ausländischen Wurzeln werden in der Schweiz diskriminiert : Sie erhalten im Schnitt fünf Prozent weniger Stimmen, landen eher auf den hinteren Rängen der Wahlliste und werden öfter von Listen gestrichen. Das zeigt eine Untersuchung von mehreren Politologen, die sich auf Daten aus Parlamentswahlen in über 20 Schweizer Gemeinden zwischen 2006 und 2018 stützt, laut der «SonntagsZeitung» (Bezahlartikel).

«Mit ausländischem Namen müssen sie mehrfach überperfomen»

«Wenn man schaut, wie viele Leute mit ausländischen Wurzeln in der Schweiz wahlberechtigt sind, müssten sie in der Politik mindestens doppelt so viele Sitze haben wie jetzt», sagt Daniel Auer, Politologe an der Universität Turin und Mitautor der Studie, gegenüber der «SonntagsZeitung». Um nach vorne zu kommen, müssten Kandidierende mit ausländischen Namen deshalb «gleich mehrfach überperformen».