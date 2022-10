Rorschach SG: Kaninchen Madagaskar und Fidschi vor Kleintierpraxis ausgesetzt

Die beiden Kaninchen Madagaskar und Fidschi wurden am Donnerstagabend letzte Woche vor der Kleintierklinik am See in Rorschach ausgesetzt.

Am Donnerstag vor einer Woche wurden ein Zwerg- und ein Löwenkopfkaninchen in einer Transportbox vor der Kleintierklinik am See in Rorschach ausgesetzt. «Die beiden Kaninchen, die zwischen zwölf und 16 Wochen alt sind, wurden von einem Anwohner am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr gefunden», sagt Claudio Eicher vom Tierschutzverein Rorschach und Umgebung auf Anfrage von 20 Minuten.