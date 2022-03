Pre-Playoffs Spiel 1 – Lausanne rennt unermüdlich an – Ambri wehrt sich nach Kräften

GSHC-HCL: Die Genfer verdienten sich diesen Ausgleich kurz vor der Pause. Zwar wäre der HC Lugano beinahe durch den Ex-Genfer Loeffel mit zwei Toren in Führung gegangen, das Tor wurde nach einer Coaches Challenge aber nicht gegeben. In den letzten Minuten vor der Pause drückte das Heimteam auf den Ausgleich, der dann also doch noch in Überzahl folgte. Alles offen auch im zweiten Duell.