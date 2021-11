Busfahrer missachtet Vortrittsrecht - «Kann bei diesem Tempo und so vielen Passagieren nicht einfach bremsen»

Fussgänger A. S. und ein Busfahrer stritten sich bei diesem Zebrastreifen gleich beim Bahnhof in Effretikon.

Schockiert über die Reaktion habe er sich an das zuständige Transportunternehmen gewandt und kurz darauf eine «fragwürdige Rückmeldung» erhalten, wie er sagt.

In Effretikon kam es kürzlich zu einem Streit.

Zusammen mit seinem dreijährigen Sohn wollte A. S.* kürzlich einen Zebrastreifen in Effretikon ZH überqueren. «Vorbildlich blieben wir stehen und warteten, bis der Bus anhält und wir sicher über die Strasse können», erzählt S. Doch anstatt zu verlangsamen, sei der Bus im gleichen Tempo weitergefahren. «Ich habe mich so aufgeregt, dass ich meine Hände in die Luft warf. Als der Busfahrer meine Reaktion sah, bremste er ab. Der Bus kam kurz nach dem Fussgängerstreifen zum Stillstand.»