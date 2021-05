Roger Federer beruhigt Fans - «Kann besser spielen als vor 20 Jahren» – Federer spricht vor Comeback

In Genf feiert Roger Federer in der nächsten Woche sein Comeback.

Zuletzt versteigerte der Schweizer Tennisstar Roger Federer seine Ausrüstung oder zeigte sich auf Instagram sichtlich stolz mit seinen alten Globi-Büchern. Er postete ein Foto von sich mit dem neusten Globi-Abenteuer ( «Globi und Roger» ) und mit alten Ausgaben. Dazu schrieb Federer: «Wie viele Menschen, die in der Schweiz aufwuchsen, habe ich schöne Erinnerungen an Globi. Seine Abenteuer wurden meine Abenteuer.»

Doch was macht der 39-Jährige sonst so? Vermutlich trainieren. Denn: Nächste Woche wird er in Genf auf Sand antreten und erstmals seit Oktober 2019 wieder in der Schweiz spielen. «Ich kann es kaum erwarten, Spiele zu spielen», sagt er vor dem Turnier. Er habe den «Wunsch und die Mentalität, als junger Spieler anzutreten», zitiert die spanische Nachrichtenagentur EFE Federer aus einem Interview für Sponsor «Uniqlo». Und: «Ich bin sehr glücklich mit der Erwartung meines Knies. Es fühlt sich besser an, obwohl die Genesung sehr langsam war.»