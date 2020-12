«Dinner for two» : Kann Boris mit seinem Charme bei von der Leyen punkten?

«Wenn Boris denkt, er könne sie mit seinem Charme einwickeln, irrt er sich gewaltig», sagt ein EU-Abgeordneter mit Blick auf das Abendessen des britischen Premiers Johnson und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Beim Dreigangmenü gehts am Abend um eine Einigung im Brexit-Handelspakt in letzter Minute.

Beides sind Politiker-Kinder und gingen ausserhalb Brüssels in eine europäische Schule.

Das Augenmerk in den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen richtet sich am Mittwoch auf das geplante Abendessen von Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Am Mittwochabend treffen sich der britische Premier und die EU-Kommissionpräsidentin zum Abendessen in Brüssel.

Über einem Dreigangmenü könnte heute Abend die Zukunft der Beziehung Grossbritanniens und der EU entschieden werden. Der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen sich zu einem «dinner for two» im Brüsseler Berlaymont-Gebäude, um einen Durchbruch in den seit Monaten festgefahrenen Brexit-Verhandlungen zu erzielen.

Die drei verbliebenen Felder, auf denen von der Leyen und Johnson noch «bedeutende Differenzen» festgestellt hatten – Fischerei, fairer Wettbewerb und die Frage nach der Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen –, sind schon seit Monaten dieselben. Am Donnerstag und Freitag gibt es nach etlichen verstrichenen Deadlines nun für Johnson den perfekten Rahmen für den langersehnten Durchbruch: Dann treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu ihrem letzten Gipfel in diesem Jahr.

Bereits vor ihrem Tête-à-Tête vom Mittwochabend telefonierten von der Leyen und Johnson in den letzten Tagen miteinander – ganze zwei Stunden lang. Sie nannten sich dabei vertraulich «Boris» und «Ursula», und kamen doch nicht weiter. «Sie will auf jeden Fall einen Deal erreichen», sagte ein Diplomat dem «Guardian».

Das heisse aber nicht, dass von der Leyen es zulassen werde, dass Johnson die Vorgaben diktieren könne. «Wenn Boris denkt, dass er sie mit seinem Charme einwickeln kann, irrt er sich gewaltig», so ein EU-Abgeordneter zur der britischen Zeitung. «Sie wird sich an den Details festbeissen – und er auf Stahl beissen.»

Zum 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsphase, in der trotz des Austritts aus der EU für Grossbritannien bislang alles beim Alten blieb. Sollten sich beide Seiten bis dahin nicht auf einen Deal geeinigt haben, droht auf beiden Seiten Chaos: Kilometerlange Staus an den Grenzen und leere Supermarktregale in Grossbritannien sind nur einige der befürchteten Folgen. Zölle würden den Handel zwischen dem Kontinent und dem Inselstaat belasten.