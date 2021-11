Kann Butter schlecht werden?

Die Farbe zeigts

Butter wird aus dem natürlichen Fett der Milch hergestellt und besteht dementsprechend mindestens zu 80 Prozent aus Fett. Kommen diese Milchfette mit dem Sauerstoff in der Luft in Kontakt, entstehen Fett- und Buttersäuren, die sehr unangenehm riechen können. Dass die Butter ranzig ist, erkennst du nicht nur am säuerlichen Geruch, sondern auch an einer dunkelgelben Farbe. Um zu beurteilen, ob du die Butter noch essen kannst, solltest du also ganz auf deine Sinne vertrauen.