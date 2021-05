121 Fälle gemeldet - Kann Corona-Impfung zu Gürtelrose führen?

Unter den 822 gemeldeten Fällen, in denen es zu schweren Nebenwirkungen gekommen ist, befanden sich viele ältere Menschen. 84 Menschen starben in unterschiedlichen zeitlichen Abständen zur Impfung.

Swissmedic vermeldet am Freitag, dass es bei 822 Personen, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen gegen das Coronavirus impfen liessen, zu als schwerwiegend eingestuften Nebenwirkungen gekommen ist. Am meisten seien Fieber und Kopfschmerzen vermeldet worden. An dritter Stelle folgen Herpes-Zoster-Reaktivierungen. Im Volksmund wird die Krankheit «Gürtelrose» genannt. Dabei bilden sich am unteren Oberleib rötliche Ausschläge oder Bläschen, die stark schmerzen können. 121 Fälle wurden insgesamt gemeldet.