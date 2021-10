Corona-Medikament – Kann Covid-Hoffnung Molnupiravir das Erbgut verändern?

Einbau in die DNA möglich?

Es kann zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch nicht ausgeschlossen werden. Denn ein wirksamer Bestandteil von Molnupiravir – β-D-N4-Hydroxycytidin (NHC) – hat zumindest das Potenzial, das menschliche Erbgut zu schädigen. Denn NHC kann nicht nur in die RNA, sondern auch in die DNA eingebaut werden. Das zeigte eine frühere Studie von Forschenden der University of North Carolina in Zellkulturen von Hamstern. Sollte das auch für den Einsatz am Menschen zutreffen, wäre das «eine gefährliche Sache, denn man will nicht in die DNA im menschlichen Körper eingreifen, weil das zu allen möglichen Folge-Problemen führen kann», zitiert BR.de Patrick Cramer, Molekularbiologe und Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Nur wenn das ausgeschlossen wird, könne man in die breite Anwendung gehen.