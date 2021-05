Kann das Sommermärchen kommen? So plant Vladimir Petkovic

Gegen Bulgarien startete die Schweizer Nati furios in die WM-Quali. SRF

Darum gehts Bei der Europameisterschaft trifft die Schweiz auf Italien, Türkei und Wales.

Für die Endrunde darf jeder Coach 26 Mann nominieren.

Nati-Coach Vladimir Petkovic nimmt für die Vorbereitung drei Fussballer mehr mit.

Viele Länder haben den Kader schon bekanntgegeben. Frankreich beispielsweise. Franzosen-Coach Didier Deschamps holt völlig überraschend Real-Star Karim Benzema nach seinem Sextape-Skandal ins Team zurück. Oder auch Deutschland. Bundestrainer Jogi Löw stellte am Mittwochmittag seinen EM-Kader der Öffentlichkeit vor. Er holte Thomas Müller und Mats Hummels ins Nationalteam zurück. Marco Reus, Teamkollege von Manuel Akanji, verzichtete auf die Endrunde freiwillig.

Und die Schweiz? Wen nimmt Nati-Coach Vladimir Petkovic mit? Welche Nati-Stars sollen für Freudenschreie bei den Fussball-Fans sorgen und ein Sommermärchen schreiben? 26 Mann darf das Kader für die EM gross sein. Heisst: Petkovic darf drei Fussballer mehr als an den letzten Endrunden mitnehmen. Als der Schweizerische Fussballverband am späten Mittwochnachmittag jedoch die Kaderliste verschickt, sind es 29. Bedeutet: Der 57-Jährige will für die EM-Vorbereitung aus dem Vollen schöpfen, nimmt drei zusätzliche Stars mit. Bis am 1. Juni muss Petkovic das definitive Kader bei der Uefa melden.

1 / 4 Seferovic, Xhaka, Shaqiri und Co. sollen für Furore an der EM sorgen. Toto Marti/Blick/freshfocus Zum vorläufigen Kader meint Petkovic: «Alle 29 Spieler haben nun die Möglichkeit, sich den Traum der Teilnahme an der EM zu erfüllen.» ImagineRomania/freshfocus Im Vergleich zum letzten Länderspiel-Fenster sind ebenfalls die beiden in Nizza engagierten Jordan Lotomba und Dan Ndoye sowie Andi Zeqiri von Brighton mit dabei. Getty Images

Grosse Überraschungen gibt es im Aufgebot nicht. Angeführt wird das Team von Nati-Captain Granit Xhaka, Liverpool-Star Xherdan Shaqiri und Gladbach-Goalie Yann Sommer. Für Tore soll sicherlich vor allem Benfica-Stürmer Haris Seferovic sorgen. Der Mann ist seit der Geburt seines zweiten Kindes in Top-Form, schiesst in der portugiesischen Liga alles kurz und klein. Zuletzt erzielte er seine Saisontreffer 19 und 20. Ist nur zu hoffen, dass er seine gute Form bis zur EM zu konservieren mag.

Zu den 29 Akteuren gehören mit Becir Omeragic und Fabian Schär zwei Verteidiger, die den Zusammenzug im März verletzungsbedingt verpasst hatten. Im Vergleich zum letzten Länderspiel-Fenster sind ebenfalls die beiden in Nizza engagierten Jordan Lotomba und Dan Ndoye sowie Andi Zeqiri von Brighton mit dabei. Mit Omeragic und «Neuling» Ndoye (5 Tore in 12 U-21-Länderspielen) verfügt ein Duo über die Jahrgänge 2000 oder jünger.

«Wir gehen selbstbewusst ins Turnier»

«Alle 29 Spieler haben nun die Möglichkeit, sich den Traum der Teilnahme an der EM zu erfüllen. Aber es gilt das Leistungsprinzip. Die zurzeit Besten werden schliesslich am Turnier dabei sein. Es werden jene 26 Spieler sein, die auch als Gruppe am besten zusammenpassen. Einige junge Spieler haben die Möglichkeit dabei zu sein und wertvolle Erfahrungen zu sammeln», kommentiert Petkovic sein vorläufiges Aufgebot.

Bezüglich Zielsetzung will der Coach «so lange wie möglich im Turnier dabei sein und dabei Schritt für Schritt gehen». «Wir sind optimistisch und zugleich auch realistisch. Wir wissen, dass Wales sehr gut spielt und die Türkei und Italien im Moment sehr starke Gegner sind», so Petkovic. Und: «Wir gehen selbstbewusst in das Turnier, aber wir sind mit beiden Füssen am Boden und haben Respekt vor jedem Gegner. Unser Minimalziel ist das Erreichen des Achtelfinals.»

Das komplette Kader für die EM-Vorbereitung im Überblick:

Tor

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Gregor Kobel (Stuttgart)

Verteidigung

Silvan Widmer (Basel), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Eray Cömert (Basel), Fabian Schär (Newcastle), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Loris Benito (Bordeaux), Becir Omeragic (FCZ), Jordan Lotomba (Nizza)

Mittelfeld

Granit Xhaka (Arsenal), Djibril Sow (Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Steven Zuber (Frankfurt), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Christian Fassnacht (YB), Edimilson Fernandes (Mainz), Dan Ndoye (Nizza)

Sturm

Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Haris Seferovic (Benfica Lissabon), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Ruben Vargas (Augsburg), Andi Zekiri (Brighton)

So sieht der vorläufige EM-Kader der Türkei aus Auch der türkische Nationalcoach Senol Günes hat den 30-Mann-Kader für die EM-Vorbereitung bekanntgegeben. Im Kader des Gruppengegners der Schweizer Nati stehen 15 Fussballer, die in der heimischen Süper Lig ihr Geld verdienen und 15, die das im Ausland tun. Angeführt wird der Kader von Milan-Star Hakan Calhanoglu und Lilles Top-Stürmer Burak Yilmaz. Günes nominierte auch drei Neulinge (Ridvan Yilmaz, Kerem Aktürkoglu und Halil Dervisoglu). (nih)