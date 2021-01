Frage von Florian ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Lieber Florian Der «Automech» hat sich wie die Fahrzeugtechnologie weiterentwickelt. Wir bieten derzeit drei technische Grundbildungen an: Automobil-Assistenten/-in EBA (2 Jahre), Automobil-Fachmann/-frau (3 Jahre) und Automobil-Mechatroniker/-in (4 Jahre). Die Kompetenzen, welche die Lehrbetriebe und die Berufsfachschulen in diesen Berufsbildungen vermitteln, werden regelmässig überprüft und an die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse angepasst. Dasselbe gilt für die höhere Berufsbildung und für die zahlreichen Möglichkeiten zur Weiterbildung.

Weiter werden wir noch in diesem Jahr für den Umgang mit gasförmigen Treibstoffen – also Wasserstoff und CNG/Biogas – ein Grundmodul Gas entwickeln. Auch hier werden wir einen entsprechenden Kompetenzausweis anbieten, entsprechend jenem für Hochvolt-Systeme.

Im Bereich der technologischen (Weiter-)Entwicklung arbeiten unsere AGVS-eigenen Ausbildungszentren, Berufsfachschulen, Bildungspartner und die Trainingscenter der Importeure Hand in Hand. Dadurch werden die Kompetenzen der Fachkräfte für die Wartung, Diagnose und Reparatur auch für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und die immer beliebteren Plug-in-Hybride (PHEV) schweizweit breit abgestützt. Aktuell werden die entsprechenden Kompetenzen in die beliebte Weiterbildung zum Automobil-Diagnostiker integriert.

Vielleicht wird in Zukunft nicht mehr jede Garage alle Antriebsvarianten anbieten – schon jetzt gibt es ja zahlreiche freie Garagenbetriebe, die sich beispielsweise auf Old- und Youngtimer spezialisieren. Aber in den Markenvertretungen und auch in den Konzeptgaragen sind die Kompetenzen vorhanden, um sämtliche angebotenen Antriebstechnologien auch korrekt warten und reparieren zu können.