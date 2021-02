Ja ist denn heute schon Weihnachten? Nach dem fulminanten Champions-League-Auftakt von gestern (schau dir dieses Video an, falls du Mbappés Gala gegen Barcelona verpasst hast) und der Cup-Sensation von soeben (Winti hat Basel zerpflückt) steht schon der nächste Fussball-Leckerbissen an: Sevilla empfängt zuhause den schwächelnden BVB und Cristiano Ronaldo fliegt mit Juventus in seine Heimat Portugal, um gegen Porto anzutreten. Und wir tickern in Konferenzschaltung, so sind wir eben. Wir sehen uns um 21.00 Uhr hier! Es ist Champions League K.O.-Phase! Sags all deinen Freunden!