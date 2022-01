Eintracht Frankfurt – Dortmund - Dortmund-Abwehr vogelwild – Frankfurts Borre schiesst den BVB ab

8' Es spielt weiter nur der BVB. Gelb-Schwarz holt den ersten Freistoss in der Hälfte der Eintracht heraus. Der Ball kommt scharf in die Mitte. Die Abwehr kann klären. Doch es rollt bereits der nächste BVB-Angriff in Richtung Eintracht-Strafraum. Nur mit Müh und Not bringen die Frankfurter den Ball weg.