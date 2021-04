1 / 3 Steve Guerdat, einer der besten Reiter der Welt, wird auch am CSIO in St. Gallen an den Start gehen. REUTERS Gibt es für die Schweizer Springreiter auch am CSIO in St. Gallen etwas zu feiern? Das Turnier ist die Hauptprobe für die Olympischen Spiele in Tokio diesen Sommer. REUTERS Vom 03. bis 06. Juni soll in St. Gallen das CSIO Nationen-Turnier über die Bühne gehen. Es kommt mit einem starken Teilnehmerfeld daher. Tomas Holcbecher/freshfocus

Darum gehts Das CSIO St. Gallen kommt mit einem starken Teilnehmerfeld daher.

Es sind die besten Reitnationen der Welt am Start.

Der Schweizer Equipen-Chef Michel Sorg kann auf seine besten Reiter zurückgreifen.

Die Präsidentin des CSIO ist zuversichtlich, dass das Turnier trotz Herpes-Virus im Pferdesport stattfinden kann.

Im Pferdesport gibt es zur Zeit eine Turniersperre. Der Grund dafür ist nicht etwa das Corona-Virus, nein, es grassiert ein anderes Virus im Reit-Zirkus. Anfang März ist an einem Reitturnier in Valencia das Herpes-Virus ausgebrochen. Nachdem diverse Pferde am Virus gestorben sind und sich dieses von Europa bis nach Katar ausgebreitet hat, hat der Internationale Weltverband FEI eine Turniersperre ausgesprochen. Diese wurde gerade erst verlängert. Zuerst galt die Sperre bis zum 28. März, nun wurde sie aber bis zum 11. April verlängert.

Trotzdem ist Nayla Stössel, Präsidentin des CSIO in St. Gallen optimistisch, dass das Turnier im Juni stattfindet. «Durch den beschlossenen Turnier-Lockdown werden die Infektionsketten eingedämmt, die Pferdehalter und deren Veterinäre stehen in der Verantwortung. Wir sind aber zuversichtlich, dass die Situation bis Anfang Juni unter Kontrolle ist.» Es sei sehr unwahrscheinlich, dass das Turnier trotzdem noch abgesagt werde. Das Restrisiko nehme man aber in Kauf, heisst es weiter vonseiten des CSIO.

Starkes Teilnehmerfeld

Das CSIO St. Gallen darf die besten Reitnationen der Welt im Gründenmoos begrüssen. Alle acht teilnehmenden Nationen werden auch an den Olympischen Spielen diesen Sommer in Tokio dabei sein. Trotzdem darf sich die Schweiz Hoffnungen auf einen Podestplatz am CSIO machen. «Mit Steve Guerdat und Martin Fuchs haben wir die amtierenden Weltnummern Eins und Zwei in den eigenen Reihen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Schweiz unter den ersten Drei platzieren wird», so Turnierpräsidentin Stössel.