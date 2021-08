Der FCB führt nach 45 Minuten mit 1:0 und das durchaus verdient. Die Basler knüpfen an die starken Leistungen der letzten Spiele an und kommen früh im Spiel zu vielen Chancen. In der 30. Minute ist es dann einmal mehr Arthur Cabral, der Rotblau in Front bringt. Der brasilianische Sturmtank spediert eine Mass-Flanke seines kongenialen Teamkollegen Sebastiano Esposito in die Maschen. Kurz vor der Pause hat der FCB dann Glück, dass er nicht doch noch den Ausgleich kassiert. Heinz Lindner pariert in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem tollen Reflex vor Hammarby-Stürmer Astrid Selmani.