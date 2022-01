Luzern – FCB & Sion – GC - Ndoye und Lang vergeben Blitz-Führung für den FCB

Im Wallis empfängt der FC Sion die Grasshoppers. In Vergangenheit waren es die Sittener, die jeweils für viele Transfers bekannt waren, doch nun steht GC in dieser Sparte im Rampenlicht. Seit der Zusammenarbeit mit den Wolverhampton Wanderers gab es viele Rotationen im Kader der Zürcher. Stamm-Innenverteidiger Toti Gomes wurde im Winter zu den Wolves zurückgeholt, ebenfalls wurde der Japaner Kawabe gekauft, jedoch direkt wieder nach Zürich ausgeliehen.

In der Tabelle liegen die beiden Mannschaften direkt hintereinander auf Platz 6 und 7. Mit einem Sieg könnte GC an Servette vorbeiziehen, jedoch würden sie den 6. Platz an Sion abgeben, sollten sie verlieren.