In den Startminuten bekundeten die Zentralschweizer mit der Wucht der Schweden so ihre Mühe und gerieten bereits nach dem ersten Freistoss des Heimteams in Rückstand. Doch der FCL erholte sich vom Schock schnell und wurde immer besser. Ademi glich per Kopf in der 29. Minute aus. Die Luzerner blieben das aktivere Team, Djurgarden kam kaum mehr in die Hälfte des FCL. Doch weitere Torgefahr kam nicht auf.