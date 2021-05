Gleich drei Spiele nacheinander hat der FC Luzern zuletzt gewonnen – das gabs in dieser Saison noch nie. Doch damit nicht genug, denn die Mannschaft von Trainer Celestini hat erstens mit Servette noch eine Rechnung offen und zweitens schielt sie auf die oberen Ränge. Mit einem Sieg heute, könnte der FCL bis auf zwei Punkte an den FC Basel auf Platz zwei heranrücken. Was für eine Saison. Und ja, das letzte Duell entschieden die Genfer gleich mit 4:2 für sich. Tore sind in diesem Duell sowieso fast garantiert: In den letzten drei Begegnungen gab es immer mindestens drei Treffer und das letzte 0:0 liegt schon über 20 Jahre zurück. Wir freuen uns.