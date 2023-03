Super League live: Kann der FCZ auf die Lugano-Pleite reagieren?

So gut die beiden Teams im Jahr 2023 sind, so unfair sind sie in der ganzen Saison. Luzern und der FCZ finden sich in der Fairplay-Wertung ganz am Ende der Ligatabelle. Niemand hat so oft Rot gesehen wie der FC Luzern (insgesamt 9x, davon 6x Gelb und 3x direkt Rot). Der FC Zürich hat 5 direkte Rote (inklusive Trainer).