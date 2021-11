Sion – FCZ – Kann der FCZ gegen Sion die Tabellenführung erobern?

Erwartungsgemäss dürfte es kein Spaziergang werden für den FC Zürich, trotz der sehr unterschiedlichen Leistungen der beiden Teams in der bisherigen Saison. Die letzten drei Aufeinandertreffen im Stade de Tourbillon endeten allesamt Unentschieden. Der letzte Auswärtssieg des FCZ in Sion liegt auch bereits etwas weiter zurück: Am 27. September 2018, also vor mehr als drei Jahren, gab es ein 1:2 dank Treffern von Khelifi und Ceesay.