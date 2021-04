Herzensbrecher damals und heute?

Heute ist der «alte» Fiat 500 ein echter Herzensbrecher. Wohin man auch kommt, der «Oldie» zaubert den Leuten ein Lächeln ins Gesicht. Ob der neue Fiat 500 Elektro das auch schafft? Wir wagen einen Vergleich. Treffpunkt ist frühmorgens auf dem Münsterhof in Zürich. Beat Baschung knattert mit seinem Fiat 500L aus dem Jahr 1971 über das Kopfsteinpflaster. Farblich passen der «alte» und der «neue» 500er ja schon mal zusammen.

Der Zürcher Fotograf hat seinen Fiat 500L vor einigen Jahren in Italien gefunden, damals war er noch dunkelblau. Die neue Lackierung war aber nur eine der zahlreichen Restaurierungsarbeiten, die der Besitzer des Studios «The Foto Loft» in Dietikon vornehmen musste. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Kaum stehen der neue Fiat 500 Elektro und der Fiat 500L nebeneinander, kommen auch schon die ersten Passanten und machen Fotos.

Etwas aufgeblasen

Dass zwischen den beiden Kleinwagen 50 Jahre liegen, sorgt für Erstaunen. Dabei lässt sich der Unterschied bereits an den Ausmassen erkennen. Der Neue sieht aus, als hätte man ihn kurz mal aufgeblasen. In Zahlen heisst das: 2,97 Meter gegen 3,63 Meter bei der Länge, 1,32 Meter gegen 1,68 Meter bei der Breite und 1,32 Meter versus 1,53 Meter in der Höhe. Auch beim Gewicht hat der Neue mehr auf der Karosserie. Jetzt bringt er beinahe 1400 kg auf die Waage, damals waren es noch knapp 500 kg. Man möchte den alten 500er glatt unter den Arm nehmen und immer mit sich tragen.