Sion – FCZ - Zweikämpfe, Fehlpässe – und bessere Walliser im Tourbillon

Die zwei Direktduelle in dieser Saison gingen beide an den FCZ. Im November reichte in Sion ein Tor von Guerrero, Anfang Oktober erzielten die Zürcher gleich sechs Tore im Letzigrund (vier davon durch Assan Ceesay) und gewannen das Spiel im Letzigrund mit 6:2. Davor gab es in den Direktduellen drei Unentschieden de suite.