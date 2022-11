Super-League-Konferenz: Steffen schockt den FCZ – FCB drückt gegen Sion auf die Führung

Lugano-FCZ: Es waren bewegte Tage für den FC Zürich. Zuerst die grosse Erleichterung am letzten Wochenende, als endlich der erste Saisonsieg gelang. Wenige Tage später dann das grosse Highlight in der Europa League. Auswärtsspiel beim FC Arsenal in einem vollen Emirates Stadium – mit zahlreich angereisten FCZ-Fans, die für Aufsehen sorgten. In diesem Match unterlag der FCZ nur knapp mit 0:1 und legte einen guten Auftritt an den Tag. Damit soll es nun weitergehen.