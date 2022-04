Playoff-Final Spiel 5: Kovar mit der Schulter-Parade! Zug drückend überlegen

Der wichtige und verdiente Auswärtserfolg am Montag könnte der Beginn von etwas bislang Unerreichtem gewesen sein: In einem Final ein 0:3 noch aufzuholen und den Pokal in die Höhe zu stemmen. Gelingen soll dies mit Abwehrrecke Claudio Cadonau, der nach seiner Sperre in die Aufstellung zurückkehrt.