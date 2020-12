Die Zürcher haben seit acht National-League-Partien nicht mehr verloren. Die letzte Pleite erlebten die Lions am 27. Oktober auswärts gegen Ambri-Piotta. Seitdem reihen die Zürcher einen Sieg an Sieg. Der ZSC liegt mit 38 Punkten aus 18 Spielen auf dem dritten Tabellenrang. Mit einem Vollerfolg gegen die Seeländer können die Zürcher an Fribourg vorbeiziehen. Die letzten Auftritte der Zürcher dürften ihnen für das heutige Spiel Zuversicht geben. In den letzten drei Partien schossen die Lions 13 Treffer und kassierten dabei nur vier Gegentreffer. Mit 64 Treffern haben die Lions eine der produktivsten Sturmabteilungen der Liga. Auch defensiv ist der ZSC unter den Topteams der National League.