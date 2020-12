Die Lions gehen nach einer Minute in Führung und haben auch in der Folge mehr Spielanteile. Lausanne ist vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt, kann mit vollem Körpereinsatz den zweiten Gegentreffer aber abwenden. Das Spiel wird ruppig geführt. Lausanne nimmt diverse Strafen. Der ZSC kann aber nicht profitieren. Vor dem eigenen Tor agieren die Lions fahrlässig. In der 15. Minute behindern sich im Aufbauspiel zwei Lions gegenseitig. Lausanne profitiert und gleicht aus. So steht es nach zwanzig Minuten 1:1.