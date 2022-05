Dänemark – Schweiz: 3:0! Nati trifft dank Videobeweis und baut Führung aus

Das zweite Gruppenspiel der Schweizer Hockey-Nati startet ungünstig. Bereits in der zweiten Minute muss Michael Fora auf die Strafbank. Doch der frühe Powerplay-Treffer will den Dänen trotz guten Chancen nicht gelingen. Die Schweizer fangen sich danach und gehen in der 9. Minute durch Fabrice Herzog in Führung.