Tschechien – Schweiz – Endlich! Die Nati trifft nun auch das Tor des Gegners

An der WM 2021 in Finnland gewann die Schweiz gegen Tschechien mit 5:2. Mit diesem Sieg konnten sie die Tschechen in der Tabelle hinter sich lassen und zogen als Zweitplatzierte in die nächste Runde ein. Mit einem Sieg heute stehen die Chancen gut, sich die direkte Viertelfinalqualifikation zu sichern.