Und das war es - zumindest mit der ersten Hälfte beim ersten WM-Hauptrundenspiel. Die Schweizer knüpfen an ihre starken Leistungen in der Vorrunde an, auch wenn der Start in die Partie doch eher verhalten war. Zwischendurch führte man zwar mit 2 Toren, musste diese Führung aber innert Sekunden abgegeben - zu hoch war das Risiko beim Spiel ohne Goalie beim 7 gegen 6, zu gut zielte der isländische Goalie aus der Distanz, der gleich zweimal traf. Überhaupt sind es die Torhüter, die in diesem Spiel bisher glänzen.