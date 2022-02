Angriff auf Ukraine – Kann die Schweiz neutral bleiben? Druck auf Bundesrat steigt

Am Mittwoch meldete der Bundesrat mit Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP), die Sanktionen der EU zu analysieren und anschliessend zu entscheiden.

Am Donnerstagmorgen eskalierte die Situation. Russland drang mit Panzern und Flugzeugen in die Ukraine vor.

Auch für SP-Nationalrat Fabian Molina «ist es jetzt höchste Zeit», dass der Bundesrat so schnell wie möglich der europäischen Antwort auf Russlands Völkerrechtsverletzungen folge.

Vorerst will der Bundesrat die Sanktionen der EU analysieren.

