Kann diese Maschine die Club-Szene retten?

Pyramid-Software

Das sind die digitalen Türsteher

Die automatischen Authentifizierungslösungen von Pyramid Computer eignen sich etwa zur Eingangskontrolle und Temperaturmessung für Mitarbeiter und Gäste von Firmen und an Anlässen. Die Geräte lassen sich etwa mit Passscanner, Kamera, Handyidentifizierung, Belegdrucker und einem Bezahlsystem ausrüsten. Die süddeutsche Firma berücksichtigt auch Kundenwünsche wie ein bei Sonnenlicht lesbares Display oder schnellere Scanner, wie CEO Josef Schneider verspricht. Die Komponenten für die Geräte kommen aus Asien und den USA und werden bei Prototypen in Freiburg im Breisgau und später in Erfurt oder in den Einsatzregionen zusammengebaut. Für die Software setzt die Firma auf Partnerunternehmen.