Portugal: Grusel-Schrein könnte Hinweis zu Maddie McCann liefern

Bei ihrer Suche in Portugal im Zusammenhang mit Maddie McCann haben spanische Behörden mehrere Kleidungsstücke gefunden.

Neue Erkenntnisse im Fall Maddie: Nachdem die portugiesischen Behörden ihre Suche am Arade-Stausee beendet haben, gibt es nun weitere Hinweise dazu, wieso die Ermittlungen zur Britin, die vor 16 Jahren als Dreijährige verschwand, jetzt wieder aufgenommen wurden.

Schrein mit Blumen und Foto von Maddie

Wie die «Daily Mail» schreibt, sei ein gruseliger Schrein am Stausee Auslöser für die neue Suche gewesen. Dieser sei bereits 2007 von einem britischen Ehepaar entdeckt worden. Der Andachtsplatz bestand demnach aus pfeilförmig angeordneten Steinen, die mit Blumen und einem Foto von Maddie geschmückt waren. Das britische Ehepaar fotografierte den Schrein, der wenige Tage später zerstört wurde, und schickte die Fotos den Behörden – diese interessierten sich zunächst aber nicht für die Bilder.

«Steine zeigten dorthin, wo Polizei suchte»

«Wenn ich jetzt daran denke, bekomme ich Gänsehaut. Denn als wir sahen, wo die Polizei in den letzten Tagen suchte, wurde uns klar, dass die Steinreihe am Schrein dorthin gezeigt hatte», so die 67-Jährige, die den Schrein damals mit ihrem Mann entdeckt hatte.