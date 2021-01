Hannahs Partner hat ihr erzählt, dass er in früheren Beziehung nie zum Orgasmus gekommen ist. Hannah zweifelt an den Aussagen ihres Freundes. Doktor Sex klärt auf.

Währen der Erzählung habe ich gemerkt, dass ich an seinen Aussagen zweifle. Jedoch fehlt mir das Wissen, um zu beurteilen, ob das wirklich möglich ist. Kann ein Mann beim Sex eine Ejakulation haben ohne Orgasmus, so, wie er das beschreibt? Ich habe nicht das Gefühl, dass er mir Unwahrheiten erzählt. Trotzdem kann ich es fast nicht glauben.

Mein Partner und ich haben uns neulich über vergangene sexuelle Erfahrungen unterhalten. Dabei erzählte er mir, dass er in den Beziehungen vor mir nie einen Orgasmus hatte. Er sei mit diesen Frauen zusammen gewesen, um eine Freundin zu haben und nicht einsam zu sein aber ohne Gefühle und sexuelle Anziehung.

Frage von Hannah (40) an Doktor Sex:

Antwort von Doktor Sex

Der Begriff Orgasmus wird meist synonym verwendet mit Ejakulation. Oft finden die beiden Phänomene auch zusammen statt. Es ist aber auch möglich, einen Orgasmus zu haben, ohne dass gleichzeitig eine Ejakulation – also ein Samenerguss – stattfindet. Und auch das Gegenteil kann sein, also eine Ejakulation ohne Orgasmus.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass das, was gemeinhin mit den Ausdrücken «Höhepunkt» oder «Orgasmus» bezeichnet wird, von Menschen sehr individuell erlebt wird. Es ist daher auch schwierig, als Aussenstehende* r zu beurteilen, ob ein Mann isoliert eine Ejakulation erlebt oder dazu auch einen – mehr oder weniger ausgeprägten – Orgasmus hat.

Mein Fazit: Du darfst deinem Mann glauben!

Ich vermute, dass dein Mann bislang eine Mischform erlebte. Also einerseits einen vollständigen Samenerguss und gleichzeitig einen reduziert ausgeprägten Orgasmus. Mit anderen Worten: Die Intensität des Höhepunkts ist gering, weshalb er ihn auch nicht als solchen erlebt. Ein flacher, wenig intensiver Orgasmus hat oft damit zu tun, dass die betreffende Person ihren Körper beim Sex nur reduziert, also lokal begrenzt benutzt. Meist liegt der Fokus dabei primär auf den Genitalien. Oft kommen noch eine hohe Grundspannung der Muskulatur und oberflächliche, gepresste Atmung dazu.

Mein Fazit: Du darfst deinen Mann glauben! Falls die begrenzte Orgasmusfähigkeit immer noch ein Thema ist und er etwas daran ändern will, soll er damit beginnen, sich mit den tieferliegenden Schichten seines Wesens auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, unbewusste Ängste und Erwartungen beim Sex ans Licht zu bringen.

