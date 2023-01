Doktor Sex: Avas (24) Freund hat beim Sex mit ihr keinen Orgasmus

Antwort von Doktor Sex

Liebe Ava Was du beschreibst, höre ich in meiner Praxis ab und zu von Männern, die Pornos konsumieren und dazu wichsen. Ihre Routine, sich auf einem hohen Erregungsniveau durch die aufreizende Bilderflut zu klicken, verbunden mit der altbekannten «Fünf-gegen-einen-Technik» beim Onanieren, kann zur Folge haben, dass es beim vaginalen Sex mit einer realen Partnerin nicht mehr klappt mit dem Orgasmus.

Viele Männer umschliessen beim Sex mit sich selbst den Penis druckvoll mit der ganzen Hand und bewegen sie dann auf und ab. Diese intensive Form der Stimulation wird zur Gewohnheit und Reize, die unterhalb dieses Niveaus liegen – also beispielsweise simpler Geschlechtsverkehr –, sind nicht mehr genügend intensiv, um einen Orgasmus auslösen zu können.

So gesehen kann etwas Wahres an deiner Vermutung sein, dass du deinen Freund nicht ausreichend anmachst. Dies hat aber nichts mit dir als Frau zu tun, sondern damit, dass jede einzelne Frau und auch jeder einzelne Mann mit ihrem individuellen sexuellen Reizpotential absolut chancenlos ist gegen die Heerscharen von nackten Leibern, die im Netz in allen erdenklichen Stellungen und bei allen möglichen Praktiken zu sehen sind.