Streamingstarts Juli 2022: Kann es diese Mystery-Serie mit «Stranger Things» aufnehmen?

Die 2000er-Serie «Queer as Folk» wird in die Gegenwart transportiert.

«Paper Girls»

Vier Mädchen düsen auf Velos durchs Quartier: 1988 bessern Erin (Riley Lai Nelet), Mac (Sofia Rosinsky), KJ (Fina Strazza) und Tiffany (Camryn Jones) ihr Taschengeld mit Zeitungsaustragen auf. An diesem Morgen färbt sich der Himmel rosa und es beginnt zu stürmen – die Freundinnen kommen in Erins Zuhause unter.

Dort treffen sie allerdings auf eine fremde Frau (Ali Wong), die sich als erwachsene Version von Erin aus dem Jahr 2019 entpuppt. Was die vier nicht wissen: Sie sind mitten in einen Konflikt zwischen Zeitreisenden geschlittert, die sich gegenseitig bekämpfen wollen.

Ähnliche Serie

Authentische Achtzigerjahre

Laut Camryn Jones werden die Achtzigerjahre in «Paper Girls» nicht verherrlicht. «Mir gefällt, wie in der Serie Rassismus, Sexismus und Homofeindlichkeit angesprochen werden», sagt sie bei «StyleCaster».

Auch der vielfältige Cast und die Repräsentation in «Paper Girls» haben Jones überzeugt: «Egal, wer man ist und was man macht, man kann sich mit dieser Show und mindestens einer der Figuren identifizieren.»

«Queer as Folk»

In den 2000ern flimmerte die britische Dramaserie «Queer as Folk» von Russell T. Davies über den TV-Bildschirm. Nun wird die Geschichte von Stephen Dunn neu aufgelegt und in die Gegenwart transportiert: Die Serie dreht sich um eine queere Clique aus New Orleans.