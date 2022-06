Aargau: «Kann es mir nicht erklären» – Velos aus verschlossenen Kellerabteilen geklaut

Wenn draussen die Temperaturen steigen, eilt auch die Anzahl der gemeldeten Velo-Diebstähle in die Höhe. So auch im Kanton Aargau: In einer Siedlung in der Nähe vom Bahnhof Aarau sind kürzlich mehrere Velos verschwunden. «Meinem Nachbarn wurde ein teures Mountainbike aus dem verschlossenen Kellerabteil geklaut», erzählt eine 25-jährige Anwohnerin. Nachdem dieser einen Aushang am Hauseingang gemacht habe, hätten sich mehrere andere Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet, die ähnliche Geschichten zu berichten hatten.