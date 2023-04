Gericht: «Kann es nicht akzeptieren» – Bendrit Bajra zieht Urteil vors Obergericht weiter

Der ehemalige Social-Media-Star Bendrit Bajra wurde am 22. März 2023 vom Bezirksgericht Dietikon zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Monaten und einer bedingte Geldstrafe von 13'000 Franken verurteilt. Er hatte vor mittlerweile sieben Jahren vom Beifahrersitz aus mit Tempo 100 ein Auto gelenkt und dabei gefilmt. Gegen das Urteil geht er nun in Berufung, wie SRF berichtet.

«Ich kann und werde dieses Urteil nicht akzeptieren»

Wie SRF am Montag berichtet, ist der 27-Jährige mit dem Urteil nicht einverstanden. Gegenüber der SRF-Sendung «Gesichter & Geschichten» sagt er: «Für mich war schon ein Tag nach dem Urteil klar: Ich kann und werde dieses Urteil nicht akzeptieren.» Bajra zieht das Urteil also weiter zum Obergericht. Weiter sagt er, dass er ein Comedy-Comeback nicht ausschliesse. Denn durch die Gerichtsverhandlung geriet er in den letzten Wochen wieder vermehrt in die Medien.