Roger Federer spielt im Mai in Genf : «Kann es nicht erwarten, wieder in der Schweiz zu spielen»

Nach dem Comeback in Doha wurde es sportlich wieder ruhiger um Tennis-Superstar Roger Federer. Nun hat er auf Twitter angekündigt, dass er in Genf und Paris spielen will.

Roger Federer hat weitere Turnierteilnahmen für das Jahr 2021 angekündigt. Mitte Mai wird der Maestro sein Comeback in der Schweiz geben beim Turnier in Genf. Danach will der 39-Jährige beim French Open in Paris teilnehmen.

Nach über 400 Tagen Verletzungspause gab Roger Federer Anfang März sein Comeback auf der Tour beim Turnier in Doha. Nach einem Sieg im Achtelfinal, verlor er 24 Stunden später im Viertelfinal gegen Nikolos Bassilaschwili. Anschliessend wurde es sportlich wieder ruhig um den 39-Jährigen. Vielmehr sorgte der Superstar für Schlagzeilen mit seiner Baustelle in Rapperswil-Jona und seinem neuen Engagement für Schweiz Tourismus.

Bis jetzt: Am Sonntagabend kündet der Maestro sein Comeback in der Schweiz auf Twitter an: «Ich freue mich euch mitzuteilen, dass ich in Genf und Paris spielen werde. Bis dahin werde ich die Zeit zum Trainieren nutzen. Ich kann es kaum erwarten, wieder in der Schweiz zu spielen.»

Das Gonet Geneva Open dauert vom 16. bis 22. Mai und das French Open in Paris startet dann zwei Tage später am 24. Mai und dauert bis am 16. Juni.