Mario Gavranovic: «Kann es nicht verstehen» – EM-Held kritisiert Yakin nach Nati-Rücktritt

«Mario hat mir im Juni mitgeteilt, dass er überlegt, zurückzutreten. Wir haben uns dann mit ihm getroffen und darüber geredet. Wir haben ihm gesagt, dass er es sich nochmals überlegen soll», sagte Nati-Trainer Murat Yakin am Freitag zum Rücktritt von Mario Gavranovic aus der Nationalmannschaft. Gavra habe sich dann aber für den Rücktritt entschieden und er akzeptiere den Entscheid, so der Nati-Coach.

Einen Tag später klingt die Version seines ehemaligen Schützlings etwas anders. «Ich wollte im Juni zurücktreten, man überredete mich, dies nicht zu tun. Dann habe ich gesagt, ich mache noch die WM», so Gavranovic am Samstagabend. Und dann kommt das dicke Aber: Murat Yakin wollte den 32-jährigen Stürmer gar nicht für die kommenden Spiele in der Nations League nominieren.

«Für mich ist das kein Missverständnis»

Zu den Gründen seines Rücktritts sagt der Knipser, dass er nicht der Spieler Nummer 23 sein wollte. Heisst im Klartext: Er wollte mehr Einsatzzeit. In den vier Nations-League-Spielen vor der Sommerpause bekam Gavranovic gerade mal eine Minute gegen Tschechien und neun Minuten gegen Portugal, als man in Lissabon bereits 0:4 zurücklag. Verständlich, dass der 32-Jährige wenig erfreut war darüber.

«95 Prozent der Leute sprechen mich auf Frankreich-Tor an»

Aber natürlich auch das Tor zum 3:3 kurz vor Schluss gegen Frankreich an der EM, das die Nati in die Verlängerung und schlussendlich in den Viertelfinal brachte. «95 Prozent der Leute sprechen mich auf dieses Frankreich-Tor an – es sieht so aus, als hätte ich nur das für die Nati geleistet», sagt Gavranovic dazu. Aber es sei auch ein wichtiges Tor gewesen für die Schweiz, ein Moment, den er immer in Erinnerung behalten werde.