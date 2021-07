Roger Federes Auftritte bisher waren durchmischt. In seiner erstrunden Partie gegen Mannarino profitierte Federer bei 2:2 nach Sätzen von der Aufgabe seines Gegners. Dieser hat sich verletzt. Federer zeigte aber über weite Strecken keine gute Partie. In der zweiten Runde fertigte Federer Richard Gasquet ab und zeigte phasenweise ganz starkes Tennis. Was werden wir also heute vom Maestro sehen?