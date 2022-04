Zürcher Derby - GC jubelt! Morandi schiesst die Hoppers in Führung – nun eine Rudelbildung

Die Hoppers verstecken sich von Beginn an nicht. Auch die erste Topchance der Partie ging aufs Konto der Gäste. Bolla haute die Kugel aber über die Latte. Vom FCZ war in den ersten 20 Minuten kaum was zu sehen. Doch zwei gute Möglichkeiten weckten den Leader auf.

In der 29. Minute meldete sich der VAR. Nach einem Foulspiel an Marchesano gab es einen Penalty. Der Mittelfeldspieler trat selbst an, zimmerte das Leder aber an den Pfosten. Beide Teams spielten im Anschluss weiter nach vorne. Kurz vor der Pause kam es zu einem Zusammenprall zwischen FCZ-Goalie Brecher und GC-Stürmer Sène. Der Youngster musste nach dem Check gepflegt werden, ein Foul war es aber nicht. Mit einem 0:0 ging es zum Pausentee.