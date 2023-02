Super League: Die Grasshoppers treffen in Genf auf Servette

Die Berner führen die Tabelle klar mit 14 Punkten Vorsprung an. Doch dahinter ist es eng! Nur neun Punkte trennen den ersten YB-Verfolger St. Gallen vom Schlusslicht aus Winterthur. Servette und GC befinden sich dazwischen auf Rang 4 respektive Rang 6 der Tabelle. Gewinnen die Zürcher heute, würden sie zumindest über Nacht an den Westschweizern vorbeiziehen und den vierten Tabellenrang übernehmen. Die Grenats könnten gar auf Rang 2 springen.

GC startete gut in die Rückrunde. Nach der knappen Heimniederlage gegen den Leader folgte ein 1:1 in Lugano. Und zuletzt bezwang man im Letzigrund dank einem Last-Minute-Treffer den FCB.

Die Servettiens konnten in bisher zwei Spielen in der Rückrunde nur einen Punkt einfahren (2:2 im Derby du Rhône). Vor einer Woche musste man in St. Gallen klar als Verlierer vom Platz.