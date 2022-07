Autoservice: Kann Getriebeöl so teuer sein oder ist es Abzocke?

Frage von Andrea ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Liebe Andrea, Egal, ob es sich nun um Motorenöl oder Öl für ein Automatikgetriebe handelt: Der Fahrzeughersteller schreibt jeweils klare Spezifikationen vor, welche ein Öl aufweisen muss. Die Auswahl bei den Basisölen reicht von Mineralöl über teilsynthetische bis zu vollsynthetischen Ölen. Letztere kommen in der Regel als Basis bei Longlife- oder Leichtlauf-Ölen zum Einsatz. Durch die Zugabe von Additiven und die Veredelungsprozesse wird ein Basisöl auf den jeweiligen Einsatzzweck hin optimiert. So gibt es dann ganz verschiedene Viskositäten, Klassifizierungen und spezielle Spezifikationen des Fahrzeugherstellers – die müssen alle passen.

Daneben gibt es aber noch viele weitere Eigenschaften, welche in den Spezifikationen definiert sind, so zum Beispiel das Verhalten bei unterschiedlichen Temperaturen oder der maximal erlaubte Gehalt an Schwefel. Je höher die Anforderungen an ein Öl, umso eher handelt es sich dann um ein vollsynthetisches Öl.

Es liegt somit auf der Hand, dass ein Liter derselben Getriebeölqualität und -marke im Internet günstiger angeboten werden kann, als dies vor Ort beim Garagisten der Fall ist. Das ist ähnlich wie mit der Flasche Wein, die im Restaurant deutlich teurer verkauft wird als im Supermarkt oder beim Weinhändler. Mit dem Unterschied, dass beim Weinverkauf in der Regel kein alter Wein entsorgt werden muss ... Und wie beim Wein lohnen sich auch beim Öl die Beratung und das Wissen eines Experten. Zudem sollten Ölwechselintervalle eingehalten werden, selbst wenn man höherwertiges, synthetisches Öl nutzt, denn auch dieses wird durch feinen Metall- und Kunststoffabrieb verunreinigt und verliert mit der Zeit an Qualität, was sich negativ auf die korrekte Funktion und einen möglichst reibungsarmen Betrieb des Automatikgetriebes auswirkt.



Gute Fahrt!



