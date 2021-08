Im ersten Saisonspiel bei den Fohlen werden nur zwei Schweizer Nationalspieler von Beginn weg zum Einsatz kommen. Yann Sommer und Nico Elvedi finden sich in der Startelf wieder, Denis Zakaria (an Corona erkrankt) und Breel Embolo (verletzt) fehlen. Können Sommer und Elvedi ihre starken Leistungen der EM auch in der Bundesliga abrufen?