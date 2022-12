Live Ski-Weltcup: Schaffen Schweizerinnen Sieg im Super-G von St. Moritz?

Lara Gut-Behrami und Federica Brignone sind die Vorjahressiegerinnen der Super-G in St. Moritz. Gut-Behrami verbindet an dieser Stätte gute Erinnerungen – 2008 stürzte sie an ihrer ersten Abfahrt ins Ziel und wurde dennoch starke Dritte. Sie hofft heute auf ihren zweiten Saisonsieg, nachdem sie an den beiden Abfahrten hier 8. und 12. wurde.