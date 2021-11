Riesenslalom Killington – Falsche Zeitmessung, Wind – Gut-Behrami bei Chaos-Slalom vorne dabei

Gisin erklärt im Ziel: «Es ist extrem schwierig, es gibt Windböen, der Schnee wird immer wieder reingeweht. Am Start ist ein Chaos, es ist so eng. Von fair ist heute keine Rede, aber es hat für alle Wind. Das Wichtigste heute ist, dass wir eine Show für die Fans zeigen. Ich hoffe, dass der zweite Lauf vom Wetter her besser wird.»