Problem mit Trainer-Diplom: Kann Hakan Yakin gar nicht Schaffhausen-Coach werden?

Während in Winterthur die Euphorie auf die Super League immer grösser wird und bereits alle Saison-Abos verkauft worden sind, blickt der ehemalige Liga-Konkurrent Schaffhausen in eine ungewisse Zukunft: zumindest in Sachen Trainer.

Dank diesem Traum-Freistoss schaffte es der FCS in die Barrage. blue

Darum gehts

In der vergangenen Saison waren die beiden Vereine noch Konkurrenten. Nun sind sie in verschiedenen Ligen unterwegs: der FC Winterthur und der FC Schaffhausen. Bereits nach dem Aufstieg war klar: die Euphorie in Winterthur, sie ist riesig! Zehntausende feierten die Mannschaft in der Stadt, es gab eine Freinacht.

Danach folgte der Schrecken. So ging Aufstiegsheld Alex Frei zum FC Basel und er nahm sogleich seinen Co-Trainer Davide Callà sowie den tunesischen Nationalspieler Sayfallah Ltaief mit. Bittere Abgänge für den frischgebackenen Aufsteiger! Doch der FCW reagierte rasch und holte Bruno Berner als neuen Coach. Und in dieser Woche folgte der erste grosse Transfer. Von Schaffhausen kommt ablösefrei der offensive Mittelfeldspieler Francisco Rodriguez nach Winterthur.

Der Bruder des Nati-Stars Ricardo Rodriguez machte in der letzten Saison 27 Spiele in der Challenge League und erzielte dabei drei Tore. Der 26-Jährige wurde beim FC Zürich gross und wechselte nach einer starken Debütsaison mit 19 Jahren zum VfL Wolfsburg in die Bundesliga. Später stand er noch bei Luzern, Lugano und eben Schaffhausen unter Vertrag. Im Jahr 2020 sprach Rodriguez über seine Depression und wollte damit ein Stigma brechen. Kurz: ein starker Transfer des FCW! Und einer, der die Euphorie in Winterthur noch weiter entfacht?

Alex Frei ist nicht mehr Trainer von Winterthur. Mit den Winterthurern stieg er in die Super League auf. Martin Meienberger/freshfocus

Winti-Saisonkarten sind verkauft

Nun – vielleicht. Aber eigentlich braucht es gar keinen Push mehr. Die Aufstiegseuphorie ist nie abgeflacht. Alle Saisonkarten sind weg. Über 4000 Saisonkarten konnte der FCW bereits am Mittwoch verkaufen. Am selben Tag gab Winti bekannt, dass es in der Bierkurve noch 150 Tickets gebe. Diese waren dann aber auch am Donnerstag schnell weg.

Während bei Winterthur also nahezu alles super ist, steht der FC Schaffhausen vor einigen Problemen. Nicht nur ist Rodriguez gegangen und der Frust noch immer riesig, dass die Barrage gegen den FC Luzern verloren ging, auch hat der FCS ein Trainerproblem. Der Vertrag von Trainer Martin Andermatt wurde nicht mehr verlängert, er ging als Co-Trainer zum FC Basel.

Seinen Nachfolger hatte Schaffhausen schnell parat: Hakan Yakin, der zuletzt Assistent unter Andermatt war. Er soll Cheftrainer werden, obwohl ihm die dafür dazu notwendige Pro-Lizenz noch fehlt. Dem FCS ist das bewusst. Bei der Vorstellung teilte der Fast-Aufsteiger mit, dass die Voraussetzung für den Cheftrainer-Posten die Aufnahme Yakins in den Pro-Lizenz-Lehrgang sei.

Hakan Yakin soll Schaffhausen-Cheftrainer werden – doch wird er es auch? Marc Schumacher/freshfocus

«Ich bin dran»

Klingt einfach und machbar? Ja. Es gibt aber ein grosses Problem. In der Schweiz findet in der nächsten Zeit kein Modul für die entsprechende Trainerausbildung statt. Voraussichtlich wird erst im März 2023 wieder eins sein. Das bestätigt Reto Gertschen, Ressortleiter der Trainerausbildung beim Verband, gegenüber 20 Minuten. Und er sagt: «Um einen SFL-Club trainieren zu können, ist die Uefa Pro Lizenz oder die Zulassung zu einem Uefa-Pro-Lehrgang in der Schweiz oder im Ausland Bedingung.»

Der «Blick» vermeldet, dass Yakin in der Türkei den Uefa-Pro-Lehrgang absolvieren könnte. Dort beginnt er nämlich in wenigen Wochen. Ein Zeitpunkt, der reichen würde für den FCS und den Bruder des Nati-Trainers. Auf Anfrage von 20 Minuten will sich Schaffhausen nicht gross dazu äussern. Präsident Roland Klein sagt nur, dass alles gut komme. «Auch habe ich einen Plan B», so Klein, zu dem er aber derzeit nicht mehr sagen könne.