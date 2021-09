Das Sprintrennen des GP Italien in Monza ist erst das zweite seiner Art. In Silverstone feierte dieses System Premiere. Dort war Titelverteidiger Lewis Hamilton der schnellste im Qualifying, doch Herausforderer Max Verstappen gewann das Sprintrennen am Samstag. Das eigentliche Rennen am Sonntag gewann dann wiederum Mercedes-Pilot Hamilton.